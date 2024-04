Presto nuove sanzioni Iran | la minaccia di Yellen Cosa cambia

(Di martedì 16 aprile 2024) Medio Oriente sempre più in fiamme. La situazione sta letteralmente esplodendo e nonostante i tentativi di gettare acqua sul fuoco, la tensione tra le parti in causa non accenna a diminuire. Il segretario al Tesoro americano Janetsta preparandoda imporre all'in seguito al suo attacco senza precedenti contro Israele. Lo scrive Axios, anticipando cheannuncerà ledurante la conferenza annuale del Fondo monetario internazionale che si terrà nelle prossime ore a Washington., inoltre, inviterà i presenti alla conferenza a intraprendere passi simili. Il Tesoro americano, secondo, «non esiterà a lavorare con i nostri alleati per usare la nostra autorità ...

Viterbo – Oltre 6milioni di euro in arrivo dal Ministero della Cultura per musei e siti storici della Tuscia - Per Ferento stanziati oltre 600mila euro, fondi che permetteranno l'apertura di nuove aree del sito archeologico VITERBO – Buone nuove anche per il territor ...etrurianews

Ucraina, Zelensky firma legge: migliaia di nuovi soldati in guerra - L'Ucraina si prepara a mandare centinaia di migliaia di soldati al fronte nella guerra contro la Russia. Il presidente Volodymyr Zelensky ha convertito in legge il controverso disegno di legge sulla ...adnkronos

Nintendo Indie World annunciato a sorpresa: mini-evento in programma per domani - Nintendo sorprende tutti con l'annuncio di un nuovo Indie World, l'evento dedicato ai giochi indipendenti Presto in uscita su Switch. L'appuntamento è fissato per domani, mercoledì 17 aprile, a partir ...it.ign