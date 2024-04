Presi con le mani nella mortadella Altri quattro colpi in 24 ore Coppia denunciata dalla polizia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 aprile 2024) Flagranza forse non c’era, ma fragranza di sicuro. E arrivava dalle due mortadelle che lafermataportava sotto braccio. I due, lei 42 anni, lui 35, sono stati individuati in via degli Orefici, mentre si allontanavano con i salumi e alcune lattine di Coca-Cola. Refurtiva del colpo appena messo a segno da ‘e Champagne’ di vicolo Ranocchi. Uno deifurti messi a segno in appena 24 ore tra il Quadrilatero e la zona universitaria. Il locale di vicolo Ranocchi, come spiega il titolare Raffaele Terzi, per tutti Lele, è stato visitato alle 4 del mattino: "Per la seconda volta in quindici giorni", puntualizza. E i ladri, che sarebbero entrati da un ingresso laterale "che avevano già provato a forzare la scorsa volta", dentro hanno fatto incetta di salumi, perché ...