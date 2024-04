Presentazione della Relazione Agcm 2023 | interviene Ascani

(Di martedì 16 aprile 2024) ROMA – Mercoledì 17 aprile, alle ore 11, presso la SalaRegina di Montecitorio si terrà lasull’attività svolta neldall’Autorità garanteconcorrenza e del mercato (). Illustrera’ lail presidente dell’Autorità, Roberto Rustichelli. Interverrà la vice presidenteCamera dei Deputati, Anna(foto). L’appuntamento verrà trasmesso in diretta web tv. L'articolo L'Opinionista.

Libri, Mariastella Giorlandino presenta l’autobiografia ‘Teorema della passione’ - "Nulla è un ostacolo se si fa con amore, passione e perseveranza. E sempre con lo sguardo rivolto al bene comune". È questo il cuore del messaggio del ...lapresse

L’inclusione lavorativa possibile: 5 anni di buone prassi - Grande successo per la Presentazione della quarta edizione dell’Azione di rete ambito disabilità L’inclusione lavorativa possibile 5 ...resegoneonline

di Redazione P300.it @p300it - Il Titolare 66communication Srls, con sede legale in Via Rebecchino 18 – 27020 Battuda (PV) utilizza cookie di prima e terze parti, per assicurare il corretto funzionamento del sito, migliorarne la fu ...p300