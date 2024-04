Premiata la campagna del Gruppo FS per Bergamo Brescia Capitale della cultura 2023

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 16 aprile 2024) Lunedì sera 15 aprile a l palazzo di Regione Lombardia, UNA – AziendeComunicazione Unite – ha premiato Weber Shandwick con il bronzo “The PRize” nella categoria “Progetti PNRR”. Questo riconoscimento è stato conferito per laideata in collaborazione con Akomi per conto delFS, Partner diItalianaper l’area tematica “Città Natura”. Laè riuscita a comunicare ai cittadini il valore e i benefici dei numerosi progetti di RFI, società capofila del Polo Infrastrutture delFS, e FS Sistemi Urbani, società capofila del fs, nelle città di, combinando efficacemente il racconto ...