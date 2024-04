Prato | iniziati i lavori al Gramsci Keynes

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 aprile 2024), 16 aprile 2024 - Hanno preso il via nella giornata di lunedì 15 aprile iall’Istituto, parte dell’importante intervento che prevede la trasformazione di tre vani, con attuale destinazione ripostiglio, in aule aggiuntive. Icoinvolgeranno sia l’aspetto esterno che quello interno dell’edificio con la realizzazione di aperture finestrate sul blocco 1 del complesso scolastico e la conseguente trasformazione dei tre vani-ripostiglio, situati ai piani terra, primo e secondo, in aule. Tali vani, fino ad oggi privi di finestre, diventeranno ambienti adatti all’istruzione, per soddisfare la necessità di nuovi spazi dovuta all'aumento degli iscritti per l'anno 2024-2025. I, finanziati con fondi provinciali per un valore di 70 mila euro, avranno una ...