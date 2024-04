Prato | in Lazzerini al via un nuovo ciclo di incontri con autrici e autori

(Di martedì 16 aprile 2024), 16 aprile 2024 - La Bibliotecainaugura undiconorganizzato dalla biblioteca in collaborazione con la Libreria Gori: sei appuntamenti a ingresso libero che si terranno in sala conferenze dal 18 aprile al 31 maggio. La nuova rassegna si apre giovedì 18 aprile alle 18 con l’incontro realizzato all’interno del Festival Sabir 2024. Ospite sarà Marilena Umuhoza Delli, autrice del libro Lettera di una madre afrodiscendente alla scuola italiana , pubblicato da People storie. Un testo per portare l’educazione antirazzista a scuola attraverso dieci semplici punti chiave. Attingendo dalla sua esperienza di bambina razzializzata, di madre di una bimba di sette anni e di formatrice e giornalista attiva nel settore ...

