Prato | caos al supermercato | ruba merce e aggredisce il personale

(Di martedì 16 aprile 2024), 16 aprile 2024 - Un uomo è entrato in une, dopo aver prelevato alcuni oggetti dagli scaffali, si è presentato alle casse pagando solo parte della. Il resto lo aveva nascosto in uno zaino ma, scoperto dal, ha cercato di fuggire. La situazione è poi degenerata. L’uomo si è scagliato violentemente contro un dipendente del negozio che stava cercando di trattenerlo, minacciandolo. L’aggressore, di nazionalità marocchina, già noto alle forze dell'ordine, è stato quindi arrestato con l’accusa di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. Lo straniero, nonostante il tentativo degli agenti di calmarlo, ha posto resistenza le forze dell'ordine. L'uomo aveva inoltre lanciato lo zaino con lasottratta a un complice al momento rimasto ...

Dove vivere a Padova con i bambini: i 5 quartieri migliori - Padova è una meravigliosa città del Veneto: il suo centro è ricco di storia e non mancano tutti i servizi per la quotidianità. Una certa attenzione c’è anche per i più piccoli: sono diversi, infatti, ...idealista

Affari Tuoi, Carlo Alberto non ascolta la moglie e combina un disastro. I social: “Finisce in divorzio” - Affari tuoi, Amadeus fa le corna: il gesto scaramantico fatto in puntata (c'entra l'ipotesi trasferimento sul Nove) ...informazione

Tentata rivolta dentro il carcere. Quattro ore per riportare la calma - E’ un periodo di forti tensioni quello che si sta vivendo all’interno del carcere della Dogaia. Venerdì pomeriggio ci sono stati ancora disordini, con alcuni detenuti che hanno generato il caos nel re ...lanazione