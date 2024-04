Prato | alla piscina Galilei interventi per 240 mila euro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 aprile 2024), 16 aprile 2024 - E' di circa 240la somma investita per il completamento dei lavori del secondo lotto, che ha accolto nuovamente i corsi e il nuoto libero alcune settimane fa dopo una chiusura di circa due mesi. Glirealizzati hanno riguardato l'instzione di un impianto di filtrazione nuovo e dei nuovi motori di spintacentrale termica presente nell'impianto. Insieme a questi sono state instte anche le nuove grate di sfioro al piano vasca e gli infissi e le porte nuove negli spogliatoi e nell'atrio. L'ultimo intervento previsto, in programma nei mesi estivi e per il quale c'è già il progetto esecutivo e sono già stati stanziati i soldi, circa 200 ...