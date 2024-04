Pozzuoli | applicazione dell’imposta di soggiorno

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 16 aprile 2024) . Incontro con le strutture ricettive Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 21 febbraio 2024, il Comune diha istituito l’imposta di. L’imposta sarà applicata ai pernottamenti dal 1° giugno 2024. L’imposta è gestita dal Servizio Fiscalità Locale della Direzione Coordinamento Entrate del Comune di. Il gettitofinanzierà interventi in materia di turismo, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali della Città. Ai fini dell’, i gestori di tutte le strutture ricettive, alberghiere ed extra alberghiere, nonché delle abitazioni oggetto di locazione breve e/o turistica, come disciplinate dalle vigenti norme regionali e nazionali in materia di turismo, devono preventivamente registrarsi all’apposito ...