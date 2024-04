Powell Fed gela i mercati | “Più tempo del previsto per i tagli” Lagarde | “Se non ci sono sorprese Bce taglia a giugno”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) “I dati recenti mostrano una mancanza di ulteriori progressi sul fronte dell’inflazione”, ha affermato martedì il governatore della Federal Reserve, la banca centrale statunitense, Jerome. – Per avere fiducia su un calo sostenibile dell’inflazione verso il target del 2% (livello ritenuto ottimale dalla Fed, ndr) “ci vorrà probabilmente più” dicesottolineando che è “appropriato” concedere piùalla politica monetaria per funzionare. Dail governatore segnala che la Fed sarà pronta aare i tassi solo quando avrà maggiore fiducia su un calo dell’inflazione. Le sue parole odierne sembrano indicare la volontà di mantenere i tassi alti per un periodo più lungo delle attese alla luce di una persistente inflazione. Poco prime che parlasse ...