Portuense | la testa agli spareggi promozione

(Di martedì 16 aprile 2024) Giornata importante per le ferraresi del Delta che nutrivano ambizioni di play off: il Mesola e la Comacchiese sono state sconfitte nel derby rispettivamente dallae dal Casumaro e hanno così visto sfumare l’opportunità per tentare la scalata all’Eccellenza. Di particolare rilevanza la vittoria della, che scontava numerose assenze, contro un avversario che si presentava forte di un ruolino di marcia importante. Se il campionato finisse oggi lagiocherebbe il turno di play off a Solarolo, obbligata a vincere nei 120’ a disposizione. "Attenzione a dare i play off come un obiettivo scontato – ammonisce Paolo Mariani, allenatore della– se topperemo le prossime due partite saremo fuori. C’è però una crescita costante: nelle ultime 15 partite abbiamo totalizzato 35 punti, 10 ...