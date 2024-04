Pontelatone | anziano cade in un dirupo col suo cagnolino | salvati dai Vigili del Fuoco

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 16 aprile 2024). Nel primo pomeriggio di oggi, verso le ore 13, una squadra deideled una squadra composta da esperti in tecniche S.A.F. (Speleo Alpino Fluviali) del Comando provinciale di Caserta, sono intervenute nel Comune diin località “Arnosello” per il salvataggio di un cucciolo di cane e del suo proprietario, caduti accidentalmente in unadiacente ad un corso d’acqua. Idel, una volta giunti sul posto, si sono subito inoltrati nella folta vegetazione che circondava il fossato, per poi effettuare degli ancoraggi ed una manovra di calata e recupero sulla verticale per circa 60 metri. Una volta scesi nel fossato, idelhanno soccorso sia l’...