(Di martedì 16 aprile 2024) Venerdì 19 aprile alle 18,30 al Museo archeologico nazionale di“Etruschi di Frontiera” loe scrittorepresenterà in dialogo con Stefania Cavaliere, il suo libro “Il brigante ed il generale. La guerra diCrocco ed Emilio Pallavicini di Priola” (Laterza), nell’ambito della rassegna culturale “” promossa dall’assessorato alla Cultura e Beni Culturali del Comune diFaiano, con il patrocinio della Provincia di Salerno e della Regione Campania, in collaborazione con il Museo archeologico nazionale diche ospita l’iniziativa. Il libro racconta la grande sfida che si svolse un secolo e mezzo fa sulle rive dell’Ofanto, tra il ...

Pontecagnano, lo storico Carmine Pinto al “Pikentia Echoes Festival” - Venerdì 19 aprile alle 18,30 al Museo archeologico nazionale di Pontecagnano “Etruschi di Frontiera” lo storico e scrittore Carmine Pinto presenterà in ...zon

Il negozio dei soldi falsi in un “basso”: la zecca al dettaglio della Camorra con orari da ufficio - ROMA - Una rivendita di banconote in euro false in un 'basso' del centro storico di Napoli. Da quella base logistica le monete contraffatte ...notizie.tiscali