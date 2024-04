Ponte sullo Stretto | chieste 239 “integrazioni” al progetto dal ministero dell’Ambiente

Leggi tutta la notizia su corriere

(Di martedì 16 aprile 2024) La valutazione di impatto ambientale per il: pioggia di ridalLa valutazione di impatto ambientale per il: pioggia di ridal dicastero retto da Pichetto Fratin: «Procedura normale»La valutazione di impatto ambientale per il: pioggia di ridal dicastero retto da Pichetto Fratin: «Procedura normale»