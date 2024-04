Ponte sullo Stretto | 4 000 persone potrebbero subire espropri

(Di martedì 16 aprile 2024) La progettazione del tanto discussodi Messina ha sollevato nuove preoccupazioni riguardo la perdita di proprietà posizionate nelle zone in cui inizieranno i lavori, e il possibile impatto sulle comunità locali. Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, si stima che circa 300 edifici, rischino di essere interessati dalla realizzazione dell’opera, L'articolo proviene da Il Difforme.

Ben 178 richieste di integrazione dei documenti presentati, una mole enorme di materiale da produrre che lascia intendere la presenza di lacune pesanti nel progetto definitivo, soprattutto per la ... (ilfattoquotidiano)

Lazio, Rocca: da Sangiuliano attenzione a patrimonio culturale - Roma, 16 apr. (askanews) – “Voglio ringraziare il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano per l’approvazione del Piano Triennale per i Lavori Pubblici 2024 – 2026, che per il Lazio assegna oltre 38 ...askanews

Ponte sullo Stretto, per gli esperti un "progetto vecchio e lacunoso" - Per gli esperti di associazioni ambientali, territoriali e il comitato No Ponte il progetto del Ponte sullo Stretto è "vecchio e lacunoso" ...quotidianodelsud

Mattia Giani, il calciatore morto in campo: "Non c'era un medico, siamo distrutti" - Le parole del papà dell'attaccante del Castelfiorentino, deceduto all'ospedale di Careggi dopo aver accusato un malore durante una gara del campionato di Eccellenza. I tempi dei soccorsi, le ambulanze ...today