Ponte Stretto | Schlein a Salvini | anche Pichetto è nemico Italia?

(Di martedì 16 aprile 2024) Roma, 16 apr. (askanews) – “Apprendiamo che il ministero dell’Ambiente ha letto i documenti sul progetto definitivo deldi Messina die ha fatto più di 200 rilievi denunciando la carenza di documenti essenziali. Quando lo abbiamo denunciato noi, con un esposto e in Parlamento, il ministroci ha accusato di essere nemici dell’, ci chiediamo se a questo punto lo siail suo collega ministroFratin”. Lo dichiara la segretaria del Partito Democratico, Elly“Evidentemente – aggiunge-il ministero dell’Ambiente conferma ciò che da mesi non solo il PD, ma le associazioni, il territorio, dicono: siamo di fronte a un progetto dannoso, inutile, costoso e pieno di incertezze, su cui gli esperti sollevano ...

