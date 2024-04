Ponte Stretto | Mase chiede 239 documenti

(Di martedì 16 aprile 2024) 20.45 La Commissione Tecnica Via (Ctvia) del ministero Ambiente e sicurezza energetica () ha richiesto 239integrazioni dialla societàdi Messina, nell'ambito della valutazione del progetto del.Si va dall'impatto ambientale (Via),agli effetti sui siti Natura 2000 e l'utilizzo terra La richiesta di integrazione a un progetto di un'opera è normale nella prima parte della procedura di valutazione di impatto ambientale (Via), spiega il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Pichetto Fratin.

