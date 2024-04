Ponte Stretto | dai cantieri all’area sismica | arrivano le richieste del ministero dell’Ambiente

Ponte sullo Stretto, due nuovi esposti in Procura potrebbero rallentare la costruzione dell’opera - Dopo quello di Pd e Alleanza Verdi e sinistra, sono stati presentati contro il Ponte sullo Stretto due nuovi esposti, nelle Procure di Reggio Calabria ...fanpage

Il Ponte sullo Stretto: un progetto in discussione - Il dibattito sulla costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina è tornato alla ribalta. Una lettera pubblicata sul Fatto Quotidiano, firmata da alcuni tra i più noti professori di Ingegneria, ha sol ...informazione

Intervista esclusiva a Giuseppe Conte: “In Sicilia servono infrastrutture urgenti, altro che Ponte” - Il leader del M5S: “Il governo Meloni fa la guerra ai poveri e dimentica la sanità. No alle mani della mafia sui fondi europei. Con Antoci in Europa per tornare a far sentire la voce dell'Italia” ...gazzettajonica