Polpette di pane | la ricetta antica delle nostre nonne!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di martedì 16 aprile 2024) Ledisono lagiusta per continuare a conferire valore a questo alimento, anche quando è ormai duro e raffermo. Perché sprecarlo? Leci hanno insegnato che ilé sacro! Che ne dite di cucinarle insieme e riscoprire questae semplicedi: ingredienti e preparazione Per questaprocuriamoci: 500 g diraffermo 250 g di latte 40 g di parmigiano reggiano 25 gr di pecorino 1 uovo 1 spicchio di aglio q.b. di prezzemolo q.b. di olio extravergine di oliva q.b. di sale e pepe per impanare: 1 uovo q.b. di sale q.b. di pangrattato per friggere: olio di semi Il procedimento Iniziamo ...