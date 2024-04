PlayStation Plus Extra | i 25 giochi che lasceranno il servizio a Maggio 2024 | con tanti Final Fantasy

PlayStation Plus, 25 giochi gratis dicono addio a maggio [Agg.] - (Adnkronos) – Cambiamenti in vista per il servizio PlayStation Plus, che dal 21 maggio dirà addio a 24 giochi nella libreria Extra e Premium. Tra i vari titoli ci sono indie apprezzati dal pubblico e ...informazione

Dave the Diver’s fishy PS5 platinum trophy is now live on PS Plus - Now that Dave the Diver's PS5 and PS4 platinum trophy has been revealed, we can slip on our fishing gear, jump into PS Plus, and work through the trophies.truetrophies

PlayStation Plus Just Added the Wildest Fishing Game Ever - Dave the Diver' is coming to PlayStation Plus, bringing its wild mix of fishing and restaurant management just in time for its biggest update yet.inverse