Play-in Eurolega 2023 2024 | impresa della Virtus Bologna a Istanbul | Efes ko e ora il Baskonia

(Di martedì 16 aprile 2024) Capolavoro, che passa acontro l’67-64 nella prima partita dei-in di. Incredibile prova di squadra delle V Nere, che rispondono con il collettivo alle grandi difficoltà dell’ultimo periodo tra campionato e coppa. Nonostante il grande avvio degli uomini di Mijatovic, che si affidano ai 17 punti di Clyburn nel primo quarto per allungare sul 23-12. Dal secondo quarto in poi si alza l’intensità difensiva e si abbassano le percentuali in attacco (sarà 32% per l’e 40% per). Pajola, Zizic e Polonara aiutano laad arrivare sotto di uno all’intervallo. Nel secondo tempo si gioca sul dettaglio con ...

