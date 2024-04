Play-in Eurolega 2023 2024 | il tabellone e gli accoppiamenti

(Di martedì 16 aprile 2024) Ile glidei-in dell’di basket. Tutto pronto per il via a questa nuova modalità, definita ufficialmente “-in showdown”, che rende più appassionante la fase ad eliminazione diretta della competizione: infatti, in questo modo anche le squadre che hanno terminato la regular season in nona e decima posizione hanno una chance di accedere aioff. In particolare, i-in si disputeranno in due giorni, martedì 16 e venerdì 19 aprile. Una partita si giocherà tra la settima e l’ottava in classifica: chi vince, va aioff, mentre chi perde affronterà la vincente della partita tra la nona e la decima (mentre la perdente di quest’ultima partita sarà eliminata). Chi ...

Il LIVE in DIRETTA di Efes-Virtus Bologna , sfida valida per i play-in dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . Trasferta complicatissima per le Vu Nere, che sono giunte all’ultima chiamata per provare a ... (sportface)

Il LIVE in DIRETTA di Efes-Virtus Bologna , sfida valida per i play-in dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . Trasferta complicatissima per le Vu Nere, che sono giunte all’ultima chiamata per provare a ... (sportface)

Il programma , l’ orario e come vedere in diretta Baskonia-Virtus Bologna , valida come sfida finale dei play-in dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . Missione compiuta per gli uomini di coach Banchi, che ... (sportface)

Play-in Eurolega 2023/2024: impresa della Virtus Bologna a Istanbul, Efes ko e ora il Baskonia - Capolavoro della Virtus Bologna, che passa a Istanbul contro l’ Efes 67-64 nella prima partita dei Play-in di Eurolega 2023/2024. Incredibile prova di squadra delle V Nere, che rispondono con il colle ...sportface

EuroLeague - Play.in: Maccabi ai Playoff, adesso Baskonia vs Virtus Bologna - La novità della stagione 2023-24 di EuroLeague Basketball è in programma oggi: il Play-in, variazione della formula di qualificazione ai Playoff che nella scorsa annata ...pianetabasket

Eurolega, Play-In: Cuore, coraggio e attributi! La Virtus Bologna non molla l’Eurolega e batte l’Anadolu Efes ad Istanbul - Anadolu Efes Istanbul e Virtus Bologna si giocano una chance per i Playoffs in una partita tesa e importantissima che significa una stagione. La vincente ...basketinside