Più vicini ai loro bimbi ricoverati “Casa Palma“ ospita i genitori

(Di martedì 16 aprile 2024) Un luogo confortevole in prossimità dell’ospedale, riservato ai familiari di piccoli pazienti residenti fuori provincia o comunque provenienti da lunghe distanze, permettendo così aidi concentrarsi solo sul benessere dei bambini. L’Associazione, da oltre 30 anni vicina alle persone fragili con l’erogazione di servizi in ambito sociale e sanitario, ha dato vita al progetto ““ in collaborazione Asst Lariana, a favore dei famigliari dei pazienti del Dipartimento Materno-Infantile e della Struttura Complessa di Chirurgia Maxillo-Facciale dell’Ospedale Sant’Anna di Como.offre accoglienza gratuita con due stanze e un appartamento: a disposizione di questo nuovo e necessario servizio, è stata messa una camera con due letti ...