Pistola puntata alla tempia e sequestri per intere notti | 11 persone arrestate dall’antimafia a Roma

Ha minacciato la coppia tentando un furto, per poi accanirsi sul coniuge. anziani ospiti nelle Rsa – ilcorrieredellacitta.com Ha infranto la serenità di una coppia di anziani , aggredendo i due ... (ilcorrieredellacitta)

L’hanno portato in un posto isolato e gli hanno chiesto 5mila euro per un presunto lavoro non eseguito. L’hanno minacciato con una Pistola e l’hanno convinto a prelevare i soldi. Erano ... (ilgiorno)