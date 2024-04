Pinelli | ' Bachelet sentiva lo Stato come una casa comune'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) "Vittoriofu assassinato mentre era all'Università 'La Sapienza' di Roma, luogo di studio, di riflessione, di confronto culturale e di pace. In quella stessa Università, in quel giorno e a quell'ora, Stefano Rodotà e Luciano Violante stavano discutendo con gli studenti del decreto legge antiterrorismo appena varato. I terroristi - dobbiamo ricordarlo - uccidevano le persone perbene, quelle che rappresentavano la faccia credibile della Repubblica: le persone perbene erano quelle da eliminare per intimorire tutti gli altri.stava concentrando il suo impegno di Vice Presidente per orientare l'azione del Consiglio Superiore della Magistratura non solo a porre rimedio alle disfunzioni della giustizia, ma soprattutto per dare impulso all'adeguamento dell'ordinamento giudiziario ai principi costituzionali e alle esigenze della società". Lo ha ...