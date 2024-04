Pietro Fanelli contro la produzione de L’Isola dei Famosi | “Non siamo carne da macello | è colpa vostra quello che è successo”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 16 aprile 2024) Ennesimo infortunio adei. Dopo Francesca Bergesio che è stata costretta al ritiro dopo essersi ferita nel corso della prima prova leader, questa volta è stata Marina Suma a farsi male in un duello con. Una prova che il naufrago ha subito contestato e che inizialmente ha di proposito perso per farla vincere. Ma quando Vladimir Luxuria gli ha chiesto di ripetere la prova, lui l’ha fatta correttamente…ferendo l’attrice. I due, legati da una fune, dovevano correre in due direzioni opposte cercando di mettere per primi la propria bandierina dentro la buca. Ma come prevedibile quandoha iniziato a correre si è trascinato dietro Marina Suma che è caduta a peso morto battendo una qulata sulla sabbia. Che grinta Alvina! #Isola ...