(Di martedì 16 aprile 2024)l' incidente che ha coinvoltoSuma durante una prova in coppia conall' Isola dei famosi, quest' ultimo ha sollevato delle accuse nei confronti di Vladimire delladel reality show, sostenendo che siano responsabili dell' accaduto.l' incidente dilade L' Isola dei Famosi Durante la diretta dell' Isola dei famosi si è verificato un piccolo confronto trae Vladimir, focalizzato sull' infortunio subito daSuma durante una prova.Suma si è fatta male nel corso della prova per l' immunità ripetuta una seconda volta a causa della presunta difficoltà di ...

A seguito dell'infortunio di Marina Suma, Pietro è intervenuto accusa Vladimir Luxuria e la produzione del reality per essere responsabili L'articolo Pietro dopo l’incidente di Marina accusa ... (novella2000)

"Lo strattone è stato molto forte". Brutto infortunio in diretta per Marina Suma all'Isola dei Famosi - Nel corso della puntata andata in onda lunedì sera, l'attrice si è infortunata durante la prova immunità che è stata porntamente sospesa ...ilgiornale

Pietro dopo l’incidente di Marina accusa la produzione de L’Isola: Luxuria (quasi) senza parole – VIDEO - Pietro dopo l'incidente di Marina Suma accusa la produzione de L'Isola dei Famosi: Vladimir Luxuria (quasi) senza parole: ecco il video.blogtivvu

Tuscania, l’artista Antonio Arieti e la sua famiglia - Negli stati delle anime di Toscanella dell’inizio del 1800 i componenti della famiglia Arieti erano campagnoli, fattoretti ed operai. Provenivano da Penna San Giovanni. Nel 1801 Domenico Antonio trapi ...ontuscia