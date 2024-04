(Di martedì 16 aprile 2024) Bruxelles.von deralla fine ha ceduto. L'europarlamentare tedesco della Cdu,, ha deciso dire all'incarico di Inviato dell'Ue per le Pi... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Ue, la sconfitta di von der Leyen: salta la nomina di Pieper come inviato per le Pmi - Roma, 16 apr. (askanews) – Ha rinunciato all’incarico Markus Pieper, l’eurodeputato della Cdu tedesca (Ppe)che era stato oggetto di una controversa nomina come “inviato” dell’Ue per le piccole e medie ...askanews

Ue, von der Leyen sconfitta su nomina Pieper come inviato per le Pmi - 4 minuti per la lettura Bruxelles, 16 apr. (askanews) – Rinuncia all’incarico Markus Pieper, l’eurodeputato della Cdu tedesca (Ppe)che era stato oggetto di una controversa nomina come “inviato” dell’U ...quotidianodelsud

PieperGate: Markus Pieper rinuncia per salvare Ursula. I problemi per von der Leyen restano - La nomina di un eurodeputato della Cdu rischiava di compromettere il secondo mandato alla testa della Commissione. Ma il caso mette in luce il metodo Ursula di governare l'Ue ...ilfoglio