Piediripa | ristretta la zona off limits Venti persone fanno ritorno a casa

(Di martedì 16 aprile 2024) Si restringe lainterdetta a, dopo la massiccia fuga di gas del 9 aprile. Ieri pomeriggio infatti il sindaco Sandro Parcaroli ha firmato una nuova ordinanza che riguarda via Cluentina. È stata autorizzata la riattivazione dell’energia elettrica, ed è stato consentito il rientro nelle proprie abitazioni per le– unana – costrette a sistemarsi altrove durante l’emergenza, fino a quando il metano era ancora troppo presente nelle fogne e nelle cantine. Ora potranno rientrare a. La nuova ordinanza però dispone di prorogare ulteriormente e parzialmente le disposizioni precedenti, "tenuto conto che nel sottosuolo e nelle canalizzazioni impiantistiche dell’area esterna sulla viabilità, risulta ancora presente una residuale concentrazione di gas". Fino alle 18 di domani ...

Carreggiata ristretta per un anno - L'ordinanza della polizia locale regola la circolazione stradale durante i lavori di ricostruzione post-sisma alla Pace fino al 15 aprile 2025, con restringimenti e limitazioni specifiche in via Diome ...ilrestodelcarlino

Zona chiusa per la fuga di gas. Restano i divieti fino a lunedì - Resta ancora chiusa fino alle 14 di lunedì, l’area di Piediripa interessata dalla fuga di gas martedì scorso. È stata infatti prorogata l’ordinanza del sindaco Parcaroli, a tutela dell’incolumità pubb ...ilrestodelcarlino

Piediripa - Fuga di gas, evacuazione prorogata a lunedì - Altra proroga per l’ordinanza che dispone l’evacuazione di un’area a Piediripa di Macerata ... Per quanto riguarda la viabilità, l’interdizione della strada è stata ristretta e gli sbarramenti sono ...veratv