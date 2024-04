(Di martedì 16 aprile 2024) "Nella giornata di lunedì 15 aprile, entro il termine stabilito dalla legge, la Commissione Via-Vas del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica ha approvato e trasmesso alla societàsullo Stretto di Messina spa la richiesta di integrazioni sulla istanza presentata da quest'ultima lo scorso 26 febbraio". Lo rende noto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, GilbertoFratin. "Con questa istanza - aggiunge il ministro - si è dato avvio, ai fini del relativo aggiornamento e completamento, alla procedura didi impattorelativa all'opera". "Il procedimento avviato con l'istanza del 26 febbraio scorso si connette, per un verso, a quello iniziato nel 2011, e, per altro verso, alla nota che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso alla Commissione Ue ...

Pichetto, avviata la valutazione ambientale sul Ponte - "Nella giornata di lunedì 15 aprile, entro il termine stabilito dalla legge, la Commissione Via-Vas del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica ha approvato e trasmesso alla società Ponte ...quotidiano

Il governo definisce il piano per tornare al nucleare entro il 2024 - Al G7 Energia e Ambiente il nucleare sarà tra i temi in discussione: nuovo vertice per l’Isin, Francesco Campanella sarà il nuovo ...energiaoltre

Gli italiani vogliono il nucleare Per Swg il 51% è a favore - Tutti i numeri del sondaggio Swg su un eventuale referendum sul nucleare in Italia. Il governo Meloni continua a puntarci per il futuro ...energiaoltre