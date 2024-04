Piccole ma utili novità all’orizzonte per Pixel Launcher grazie ad Android 15

piccole ma interessanti novità in arrivo su Gmail, sia per le videochiamate di Google Chat sia in quelle di Google Meet. L'articolo In arrivo piccole ma utili novità su Gmail, tra Google Chat e ... (tuttoandroid)

Google è partita con la distribuzione di alcune novità per Google TV: ecco i cambiamenti in arrivo per la lista delle applicazioni. L'articolo Google TV introduce piccole ma utili novità per la ... (tuttoandroid)