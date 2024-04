Piantedosi sul tema sicurezza | “Aumenteremo la presenza di forze dell’ordine nelle città”

(Di martedì 16 aprile 2024) Il ministro dell’Interno Matteo, in un messaggio inviato all’eurodeputata leghista Susanna Ceccardi, in occasione dell’iniziativa elettorale “Difendiamo le. Il ruolo del governo dell’Europa per la nostra” ha spiegato in che modo il governo Meloni stia tentando di rafforzare le fila dellearmate, così che queste siano pronte a rispondere ad L'articolo proviene da Il Difforme.

Sulla Mare Jonio è braccio di ferro tra la ong Mediterranea e il ministro Matteo Piantedosi . Secondo l’organizzazione “rispondendo in Senato” sull’attacco armato effettuato lo scorso 4 aprile in ... (lanotiziagiornale)

Netanyahu: "L'Iran dovrà aspettare nervosamente la nostra risposta". Teheran: "Pronti a reagire" - Media: Hamas disposto a rilasciare 20 ostaggi per la tregua Hamas è ora disposto a rilasciare solo circa 20 ostaggi che rientrano nelle categorie di donne e uomini sopra i 50 anni, in cambio di un ces ...msn

Cosa si è deciso al Comitato per la sicurezza convocato da Piantedosi dopo l’attacco dell’Iran a Israele - Ieri si è tenuto il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, per fare il punto sui possibili riflessi in Italia della crisi in Medio ...fanpage

Bari, altro macigno su Decaro: il suo assessore indagato. Pd-M5S divisi al voto - Nuova tegola per il sindaco di Bari Antonio Decaro. Il suo assessore al Bilancio, Alessandro D’Adamo, è indagato dalla Procura europea ...iltempo