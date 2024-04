Petrucci dimesso dall’ospedale dopo l’incidente | “Sono tanto contento perché sono vivo”

(Di martedì 16 aprile 2024) Daniloè statodall'ospedale Torrette di Anconala terribile caduta in allenamento. Il pilota umbro ha raccontato tutto in un video pubblicato sui propri account social: "di essere quiprima di tuttovivo".

