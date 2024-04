Petrolio | gli effetti della guerra | prezzo della benzina in volo | dove può arrivare

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Sarebbe già stato sufficiente il prolungarsi del conflitto in Ucraina. Poi si è aggiunto il taglio delle produzioni di Russia e Arabia Saudita (oltre 1 milione e 500mila barili al giorno). Come se non bastasse i ribelli yemeniti hanno costretto, con ripetuti attacchi, il dirottamento del traffico marittimo delle megapetroliere dal più rapido Canale di Suez al Capo di Buona Speranza. Cambio di rotta che non solo allunga di 20/30 giorni i tempi medi di viaggio, ma ha fatto mediamente balzare i costi per unità viaggiante di circa 1 milione di dollari. Con un inevitabile effetto a cascata su tutti i prodotti trasportati: dai microchip al gasolio, appunto. Da quel terribile 7 ottobre - con l'attacco condotto dai terroristi di Hamas penetrati dalla Striscia di Gaza verso il sud di Israele - ci ritroviamo nel bel mezzo di un ennesimo conflitto con non prevedibili ricadute economiche globali. ...