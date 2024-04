Petrolchimico | recuperare e valorizzare il sito

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 aprile 2024) Il Pd torna a parlare di, attraverso la voce di candidati Emiliano Bianchi e Sara Manservigi. "Il recupero e la valorizzazione della storia delferrarese tramite strumenti come centri di documentazione storica, un museo sociale, una fiera della chimica sostenibile – spiegano i dem – sarebbero propedeutici al ripristino di un rapporto dialettico ma profondo con la città, in cui iltorni a essere vissuto non più come una minaccia ma come una risorsa e un’opportunità di un lavoro di qualità, specialmente per le giovani generazioni". Ricordando alcuni progetti messi in campo "dalle precedenti amministrazioni", Bianchi e Manservigi propongono di proseguire sulla linea di uno "sviluppo strategico, mettendo in campo tutto quello che si può a livello locale: alimentare il bacino delle professionalità ...