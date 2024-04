Perla Vatiero dopo il GF sponsorizza il Dyson fake | il video è virale

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di martedì 16 aprile 2024)sogna di fare l’attrice e incominciando ilaver pubblicizzato le scommesse (legali oppure no? Chi lo sa…), la vincitrice del Grande Fratello prosegue la sua “carriera” social. In queste ore sono diventati virali alcunidimentreunnelle sue storie di Instagram. Occorreva vincere il Grande Fratello per fare questo tipo di carriera? La risposta è ' chiaramente ' no. Le clip diffuse sui social hanno scatenato l’ironia del web e il mio pensiero è solo uno: “ci meritiamo davvero questo?” Ma un amico, un parente, i legali diche magari le dicano di fermarsi un momento? ...