Perché scegliere i mattoncini morbidi per bambini

(Di martedì 16 aprile 2024) Fra i giochi preferiti dai, da diverse generazioni, ci sono senza dubbio le costruzioni, i cui benefici, per lo sviluppo psico motorio dei piccoli, sono ormai comprovati. Imparare a costruire, a realizzare oggetti di diverse forme, stimola infatti lo sviluppo delle abilità motorie ma anche il pensiero critico, l’immaginazione e la fantasia, stimola l’apprendimento del pensiero matematico e scientifico, visto che aiuta ia comprendere concetti matematici come la forma, la dimensione, il peso e la simmetria, e rappresenta anche un’importante occasione di socializzazione e condivisione con gli altri. I classicidi plastica dura, tuttavia, possono essere utilizzati solo dopo una certa età, mentre per i bimbi più piccoli è meglio preferire i. ...