Perché le persone amano così tanto gli appuntamenti video?

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di martedì 16 aprile 2024) Glistanno prendendo piede e sono sempre di più i servizi che stanno emergendo. Qual è il motivo? Il contenuto, in tutte le sue forme, sta conquistando il mondo. Ora, solo in pochi possono ricordarlo, ma il primosu YouTube, chiamato Me at the zoo, è stato caricato sul sito il 24 aprile 2005. Oggi il numero disu YouTube supera i 140 milioni. È stato YouTube a diventare la piattaforma che ha iniziato a instillare negli utenti di Internet l’amore per i contenutisul Web. Difatti, le realtà attuali dimostrano che ilhosting (ciò che permette che isiano caricati e disponibili su internet) ha avuto successo. Guardiamo le recensioniquando scegliamo un prodotto, guardiamo i ...