Perché l’Arabia Saudita aiuta Israele contro l’Iran? Il calcolo politico di bin Salman

La metropoli Line are, che dovrebbe estendersi per 170 km nel deserto del l’Arabia Saudita , potrebbe non superare i 2,4 km entro il 2023, ospitando meno di 300.000 residenti nei suoi grattacieli: il ... (fanpage)

Israele e le guerre concentriche: ... inglesi e francesi ma anche con quello di Arabia saudita e ... Presumibilmente dovrà rispondere all'attacco iraniano, con l'accordo ... E non si capisce perché non li dovrebbe fare quei conti. Anche se ...

Deborah De Luca e la malattia: 'Prevenite, il tempo è tutto': ... ' mi è stato tolto l'organo che conteneva il tumore, ora sto ... Sono già partita per suonare in Arabia Saudita e già tornata, non ... perché la prevenzione in questi casi è fondamentale e che il tempo ...