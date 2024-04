(Di martedì 16 aprile 2024) Per capire quello che sta succedendo dopo l’attacco iraniano con droni e missili bisogna fare caso al comportamento dei. Per la prima voltadi loropreso parte alla difesa dello stato ebraico. Ma l’equilibrio è fragile. Leggi

Il CEO ha insistito maggiormente sul fatto che lo studio punterà tutto sulla qualità e non sulla quantità e ha espresso il desiderio di raggiungere il livello di Netflix per Disney + Intervenuto alla ... (movieplayer)

Il CEO della Disney , Bob Iger dichiara la scelta di cancella re alcuni film in progetto perché non ritenuti abbastanza buoni Durante la conferenza Morgan Stanley Technology, Media & Telecom ... (tuttotek)

Un’Esperienza Colorata: l’eclissi solare del 2017 Tracy Gregg, nel 2017, sperimentò l’eclissi totale del sole in Tennessee, vivendo un’esperienza unica di trasformazione dei colori intorno a lei. ... (newsnosh)

Perché diversi paesi arabi hanno difeso Israele contro l'Iran: Per capire quello che sta succedendo tra Israele e l'Iran bisogna fare caso al comportamento dei paesi arabi in Medio Oriente. Per la prima volta diversi di loro hanno preso parte, direttamente o indirettamente, alla difesa dello stato ebraico. È il risultato di anni di contatti politici, economici ma anche militari incoraggiati dagli Stati ...

'Lo scandalo pugliese non dipende dall'assenza di finanziamento pubblico ai partiti'. Parla l'on. Quagliariello: ... che coinvolgono la politica locale in Puglia e in Piemonte, hanno dato il là a diversi interventi ... Prima di tutto perché legava il finanziamento a un'opzione dei cittadini e, evidentemente, questo ...