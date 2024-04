Perché chiuderà il Cpr di via Corelli a Milano e che fine faranno le persone attualmente trattenute

(Di martedì 16 aprile 2024) Il centro di permanenza per il rimpatrio di via, per il momento, temporaneamente. Ma cheleall'interno? A spiegarlo a Fanpage.it, è il presidente del Naga Riccardo Tromba.

Nei prossimi mesi sono previsti 10 giorni di chiusura per la linea della metropolitana M4 (blu) di Milano , segmentati in diversi periodi, allo scopo di testare la linea in vista del prolungamento ... (ilgiorno)

Le stazioni della Metro A di Roma Ottaviano e Spagna chiuderanno per lavori di rinnovo in vista del Giubileo 2025. Ottaviano chiuderà per 50 giorni e Spagna per 80 giorni. quando scatteranno le ... (fanpage)

Vento e gelate in quota, torna il freddo in Trentino. Poletti: 'Attese temperature sotto la media per diversi giorni, ma senza ...: Venerdì invece da monitorare, potrebbe essere la mattina più fredda delle prossime perché sembra essere serena ". La settimana si chiuderà con un "weekend asciutto, di bel tempo e fresco per la ...

FIORENTINA - GENOA 1 - 1 FINALE LIVE MATCH: ... il Genoa chiuderà in dieci 90+4° Ammonizione Bani, M. Il difensore riceve da Kouamé un colpo ... La scelta farà tanto discutere perché, in sostanza, il rigore è stato trasformato in un fallo in attacco ...