Per il G7 la sicurezza marittima globale è una responsabilità collettiva

(Di martedì 16 aprile 2024) Allae alle “global crisis” in qualche modo collegate sono dedicati i punti da 42 a 48 dei 67 contenuti nel documento con cui il G7 ha sintetizzato la riunione dedicata ai Trasporti, ospitata dalla presidenza italiana a Milano dall’11 al 13 aprile. Se il senso della dichiarazione di intenti che i membri del gruppo hanno firmato è tutto racchiuso nel titolo, “Ensuring a global connectivity in an uncertain world”, allora è chiaro come ladelle rotte marittime acquisisca una centralità cruciale. E lo dimostra in questi giorni ciò che accade tra le acque indo-mediterranee del Mar Rosso, o tra quelle indo-pacifiche del Mar Cinese. Contese locali e confronto tra potenze, azioni ibride e rivendicazioni, destabilizzano spazi marittimi che ospitano le vie della geoeconomia che avvolgono il mondo. “Sottolineiamo il ...

Ieri si è tenuto il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, per fare il punto sui possibili riflessi in Italia della crisi in Medio Oriente, dopo l'attacco dell'Iran a Israele : ecco ... (fanpage)

Viviamo in un mondo dove il pericolo si nasconde sempre dietro l’angolo, motivo per cui un po’ di sicurezza in più non guasta mai. In questa guida all’acquisto troverai le Migliori videocamere di ... (tuttotek)

Viviamo in un mondo dove il pericolo si nasconde sempre dietro l’angolo, motivo per cui un po’ di sicurezza in più non guasta mai. In questa guida all’acquisto troverai le Migliori videocamere di ... (tuttotek)

Muravera, l'incrocio in centro è pericoloso: «Subito dissuasori» - «Via le siepi e subito dei dissuasori per mettere in sicurezza l’incrocio tra via Sarrabus e via Giardini, nel centro di Muravera».unionesarda

Lavoro, Magnacca: “Formazione elemento imprescindibile per garantire sicurezza nei cantieri” - La grande sfida a cui sono siamo tutti chiamati è sul fronte della sicurezza nei luoghi di lavoro perché non è più ammissibile ...laquilablog

Agropoli, furti in appartamento e videosorveglianza carente: le richieste del Cilento al prefetto e al Comitato per la sicurezza - Con la seduta del Comitato Provinciale per l’Ordine e la sicurezza Pubblica tenutosi stamane, presso la Sala Consiliare del Comune di Agropoli, prosegue il programma di incontri ...ilmattino