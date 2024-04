Pentathlon | Alice Sotero e Alessandra Frezza staccano il pass per le semifinali della World Cup di Ankara

(Di martedì 16 aprile 2024) Ha preso ufficialmente il via la tappaCup 2024 dimoderno di(Turchia), secondo appuntamento stagionale. Per i colori italiani buon inizio con due atlete su tre cheilper le(Fiamme Azzurre) e(Aeronautica Militare) infatti hanno conquistato l’accesso al turno successivo. Niente da fare, invece, per Aurora Tognetti (Carabinieri). Nel Gruppo A, la nostraha centrato la sesta posizione finale con 1043 punti, nel raggruppamento vinto dalla egiziana Salma Abdelmaksoud che mette a segno 1075 punti. Non va oltre la 20a posizione, invece, Aurora Tognetti con 1016 punti, non ...

