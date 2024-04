Pd-M5S | summit a Roma Se sarà campo largo bisogna stringere Mal di pancia nella base

(Di martedì 16 aprile 2024) L’accordo tra Partito democratico e Movimento 5 Stelle per le comunali di giugno sarebbe a un passo dall’esser siglato. Nei prossimi giorni adovrebbe tenersi una cui parteciperà il coordinatore provinciale pentastellato, Andrea Quartini, il segretario metropolitano e quello regionale dem, Andrea Ceccarelli ed Emiliano Fossi. L’incontro, chepiù che altro interlocutorio, dovrebbe tenersi per motivi pratici o alla Camera dei Deputati o al Palazzo dei Gruppi Parlamentari. I temi su cui bisognerà trovare una convergenza riguardano l’ampliamento dell’aeroporto (ma il Comune può fare davvero poco), il fotovoltaico, la multiutility e la Tav. Semmai l’intesa dovesse concretizzarsi – ci sono tante variabili di cui tenere conto, fra tutte il timore nel Pd e nei grillini di perdere voti – il M5S presenterà la sua lista con ...

