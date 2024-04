Pazienza | “Tre punti che ci danno autostima | ora non fermiamoci”

(Di martedì 16 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Sono treche ci, il secondo posto non è blindato, perché mancano due partite contro due squadre che giocheranno i playoff. A partire da domenica, contro un Taranto che sta facendo grandi cose e guidata da un grande allenatore, saranno due gare toste. Bisogna fare un passo alla volta, senza disperdere energie per altro, ma farlo un passo alla volta”. Parla così Michele, dopo il successo arrivato nel derby contro il Benevento. “Ho visto una squadra feroce, determinata, quella voglia in più di vincere la gara – continua il tecnico – La differenza, l’ha fatta la nostra voglia di vincere la gara. Siamo felici di aver battuto un avversario forte, un derby, una gara sentita, ma siamo consci che non possiamo fermarci qui, perché c’è tanto ancora da giocare”. “Già dopo ...

