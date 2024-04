Paul & Shark | tra moda e arte

(Di martedì 16 aprile 2024) «Oggigiorno i confini tra, design,sono molto labili; laè commistione, è comunicazione, è un messaggio d’da diffondere, e il nostro messaggio nasce dal mare». Andrea Dini, CEO di, annuncia — in concomitanza con la Design Week 2024 — il lancio di una capsule di t-shirt firmata dall’artista Bixio Braghieri. Una collezione composta da due modelli esclusivi con cui il brand racconta la propria vicinanza al mondo dell’e del design, rimanendo sempre fedele al proprio DNA legato al mare. Ed è proprio il mare l’elemento che lega il marchio di abbigliamento alla figura di Bixio Braghieri che sul mare ha scelto di viverci e dei panorami marini propone sfumature sempre rinnovate nelle sue creazioni. Il mare, con i suoi ...

Chiesta l’archiviazione: i pm scagionano il premio Oscar. Il caso esploso in Puglia nell’agosto 2022 quando una 28enne inglese lo accusò: il regista canadese finì ai domiliari a Ostuni (bari.repubblica)

Mezzo dollaro d’argento, Rete 4 (16 aprile 2024)/ Trama e cast del western di Paul Landres, oggi pomeriggio - Mezzo dollaro d'argento, in onda oggi, martedì 15 aprile, su Rete 4 alle 16,40, è l'ultimo western girato da Paul Landres.ilsussidiario

Borussia Dortmund-Atletico Madrid, dove vederla in TV e streaming su Canale 5, Amazon Prime o Sky: le formazioni - Borussia Dortmund-Atletico Madrid si sfidano per il ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League: si giocherà alla Signal Iduna Park di Dortmund ...fanpage

Le onde lunghe del dolore. “Baumgartner” di Paul Auster per Einaudi Editore - Il dolore, anche quello più lacerante e profondo, non uccide, mantiene chi lo ha provato in una zona di confine tra la tentazione dell’autodistruzione e la pulsione alla vita. Una vita monca, imperfet ...articolo21