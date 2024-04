Patto top-secret con i Paesi arabi | Mead | l' arma che può annullare l' Iran

(Di martedì 16 aprile 2024) Un'alleanza mai vista in Medioriente. Uno schieramento di, coordinati dalla forza militare americana, che ha collaborato a sventare l'attacco dell'verso Israele. Si tratta di una coalizione top, creata sulla scia degli accordi di Abramo tra Israele, EmiratiUniti e Usa nel 2020: un'intesa riservata e molto più operativa che prende il nome di, ossia Middle East Air Defence. Come spiegato da Repubblica, l'obiettivo è mettere a fattor comune le informazioni dei radar e coordinare le operazioni di caccia e batterie terra-aria di numerose nazioni arabe. L'alleanza comprende tutte quelle forze che, attorno allo Stato di Israele, hanno l'obiettivo di limitare la potenza missilistica di Teheran. La conferma dell'esistenza di questa coalizione di contenimento arriva anche dal ...

Possono elevare sanzioni per l’ abbandono di rifiuti, comportamenti non rispettosi per l’ambiente e il decoro urbano: le guardie ecozoofile, incaricate dal Comune di Zelo Buon Persico di supportare la ... (ilgiorno)

Usa, Israele e sunniti: lo scudo politico-militare che cambia gli equilibri del Medio Oriente - Dagli accordi di Abramo è nata la Middle East Air Defence: Paesi in pace tra loro che condividono dati sensibili. Un Patto top secret che l’Europa vede con interesse Vai alla Fonte della Notizia: Usa, ...trentino-suedtirol.ilfatto24ore

Victor è a secco al Maradona da 4 mesi, ma la rimonta in classifica passa anche per le sue reti - La sacralità dello spogliatoio stavolta non c’entra. Il Patto che Victor Osimhen ha fatto con la squadra non ha bisogno di parole, ma di fatti. Atteggiamenti positivi, da leader, ora più che mai. Due ...gazzetta

Spalletti lancia l’allarme: “Non siamo al top. Ecco le squadre superiori” - Le dichiarazioni del commissario tecnico della nazionale, Luciano Spalletti, che fa il punto in vista dell'Europeo che si giocherà in Germania ...calciomercato