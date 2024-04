Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di martedì 16 aprile 2024) Quando voglio realizzare unafatta in casa preparo sempre questa ricetta. Seguendo i consigli di questa ricetta non devo inserire l’impasto in frigo. In questo modo riesco a preparare unafacile e che non mi porta via tantissimo tempo. Una volta che questaè pronta posso cucinare tutti i dolci che desidero. Alla fine della pagina c’è la videoricetta che rende ogni mossa più semplice anche per i principianti. Lache sono solita preparare non prevede dei tempi di riposo in. Tuttavia ilbuono che tutti si leccano i baffi anche i più scettici. Gli ingredienti da usare sono: ¾ di cucchiaino di sale 250 gr di farina 100 ml di acqua 50 gr di ...