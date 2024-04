Passaggio a livello resta bloccato. Allarme al 112

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 16 aprile 2024) La sbarrava abbassata, senza alcun treno in transito. Bloccando così gli automobilisti alin via Alperolino ad Albuzzano, la strada tra l’ex Statale 234 e la frazione Alperolo. Nella serata di domenica, le chiamate al 112 hanno fatto arrivare sul posto prima i carabinieri e poi i tecnici di Rfi, che hanno sistemato il guasto ripristinando il funzionamento della sbarra, col problema risolto nell’arco di poco più di mezz’ora, da un quarto d’ora dopo le 21 a dieci minuti prima delle 22. L’orario serale non d’intenso traffico ha evitato più gravi disagi, limitati agli stessi automobilisti che non riuscendo a passare hanno attivato le forze dell’ordine. Il guasto non ha per fortuna provocato situazioni di pericolo, come quandono invece alzate le sbarre con semaforo rosso e treni in transito, ...