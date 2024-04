Parigi 2024 | accesa la fiamma olimpica

(Di martedì 16 aprile 2024) (Adnkronos) – Alla vigilia dei 100 giorni dall’inizio dei Giochi Olimpici, è stataladi. La cerimonia nello storico luogo di nascita dei Giochi, l’Antica Olimpia in Grecia. Laattraverserà la Grecia per arrivare alla fine alla Cerimonia di Apertura didel 26 luglio. seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .

Torna d’attualità, tra un Major maschile (il Masters) che è finito e uno femminile (lo Chevron Championship) prossimo a prendere il via, il discorso legato all’ Italia verso le Olimpiadi di Parigi ... (oasport)

Dembelé come Donnarumma, lo sfottò dei tifosi del Barcellona - L'attaccante francese è tornato da ex con il Psg per il ritorno dei quarti di finale di Champions League: atmosfera infuocata e contestazione ...corrieredellosport

Deco su Xavi: "Se decidesse di restare noi saremmo felicissimi" - con i blaugrana che partiranno dal 3-2 dell'andata ottenuto a Parigi: "Non possiamo essere tranquilli, è un quarto di finale di Champions e sarà difficile, con i risultati sempre in bilico. Il Psg è ...tuttojuve

Paola Egonu torna in Nazionale…" - Il commissario tecnico Julio Velasco ha comunicato la lista delle 30 atlete della nazionale italiana femminile che saranno utilizzabili per la Volleyball Nations League 2024. Il torneo internazionale ...informazione